Кондиционеры Gree в Крыму

В нашей компании всегда можно приобрести лучшие кондиционеры Gree. Это надёжное и долговечное климатическое оборудование, которое будет безотказно работать долгие годы. Системы Gree отличаются высокой производительностью и эффективностью работы. Они экономично используют электроэнергию и позволяют поддерживать комфортную атмосферу с наименьшими затратами.

О компании Gree

Компания Gree Electric Appliances с 1991 года ведёт свою производственную деятельность и на сегодняшний день является одним из самых крупных мировых изготовителей климатической техники. Суммарное годовое производство составляет порядка 65 миллионов единиц продукции в год. Компания является экспертом в области климатической техники, получено более 30 тысяч патентов из которых 12,5 тысяч на изобретения.

Широкий ассортимент продукция позволяет каждому покупателю подобрать оборудование, которое лучше всего подойдёт именно ему. Gree разработано и изготовлено более 7000 различных моделей климатической техники. Продукция компании отличается надёжностью и собрала более 80 наград за высокое качество.

Все виды кондиционеров Gree

Компания Gree производит большой ассортимент климатического оборудования. Это как инверторные кондиционеры различных классов, так и более простые, доступные по стоимости системы старт/стоп.

Инверторные системы функционируют в основном также, как и старт/стоп. Главное отличие заключается в том, что компрессор инверторного кондиционера работает непрерывно и не отключается по достижении заданной температуры. Он переводится системой в экономичный режим. Такой подход позволяет устранить циклы включения-выключения, что снижает износ компонентов оборудования и улучшает рабочие характеристики техники. В инверторных системах все регулировки осуществляются более плавно, чем в безинверторных.

Сводная таблица характеристик инверторных кондиционеров Gree

Наименование параметра Значение параметра Модели Инверторные Производитель Gree Electric Appliances, Inc Страна изготовления Китай Материал корпуса Металл, пластик Возможности обогрева до -30°C Рекомендуемая площадь помещения, кв.м. от 20 до 70 Минимальный уровень шума внутреннего блока, Дб

от 18 до 39 Мощность, Вт: — охлаждение — обогрев

от 2200 до 6700 от 2300 до 7250 Используемый хладагент R410A, R32 Потребляемая мощность, Вт: — при охлаждении — при обогреве

от 690 до 1870 от 640 до 1940

Также есть и другие многочисленные разновидности климатического оборудования, выпускаемого под маркой Gree.

Напольно-потолочные системы

Наполно-потолочное климатическое оборудования Gree — это универсальная техника, которую легко монтировать в помещениях, где сложно установить обычную сплит-систему или где нет возможности закрепить аппарат на стене. Отличаются компактными размерами, часто используются для установки в больших помещениях, таких как концертные и актовые залы, холлы, производственные цеха, открытые пространства в офисах. Данный тип кондиционеров выглядит эстетично и хорошо подходит практически под любой дизайн интерьера.

Основными преимуществами напольно-потолочных кондиционеров являются:

Экономичность.

Эффективное использование энергоресурсов.

Лёгкое управление и обслуживание.

Универсальность —могут быть установлены в помещениях практически любой формы и размеров.

Могут обогревать комнату даже при температуре снаружи -10°С.

Работа системы построена так, чтобы предотвратить появление сквозняков. Конструкция кондиционера позволяет разделять поток и добиваться равномерного распределения воздуха по всем четырём направлениям.

Обеспечивает равномерный обогрев помещения, хорошо поддерживает температуру в комнате.

Кондиционеры программируемые и могут работать в полностью автоматическом режиме без участия человека до семи дней.

Качество работы системы одинаково как при потолочном, так и при напольном закреплении.

Напольно-потолочные системы оснащаются встроенной системой фильтрации. Компания Gree использует инновационные типы фильтров, позволяющих качественно очищать воздух. В таблице представлены основные типы фильтров используемых в климатической технике Gree.

Тип фильтра Свойства Фотокаталитический Устраняет вредоносные микроорганизмы, неприятные запахи. Успешно справляется с органическими загрязнениями. С ионами серебра Избавляет от бактерий и микробов, спасает от плесени, не давая ей развиваться. Катехиновый Очищает воздух от канцерогенов, удаляет вредоносные микроорганизмы. Многофункциональный, тип 1 Высокая степень фильтрации за счёт использования многослойной системы. Используются слои кахетина, хитина и фильтрационное полотно с ионами серебра. Активный угольный Избавляет от неприятных запахов, устраняет дым. Многофункциональный, тип 2 Многослойная система состоящая из акаро-бактериального фильтра, формальдегидного, а также фильтра с витамином С. Успешно борется с бактериями и вирусами.

Кассетные кондиционеры

Кассетная климатическая техника по принципу действия не отличается от обычных сплит-систем, она также состоит из внутреннего и внешнего блоков, требует их соединения друг с другом для транспортировки хладагента. Основное отличие заключается в конструкции корпуса и методе монтажа. После установки, в отличие от обычных сплит-систем, у кассетного кондиционера можно видеть только его плоскую лицевую часть, через которую он направляет поток воздуха в комнату.

Обычно кассетные системы устанавливают в подвесные потолки, при этом основная часть корпуса скрыта в пространстве между капитальным потолком и навесным. Кассетная климатическая техника широко применяется для обустройства рабочих пространств офисов, магазинов, крупных торговых центров, промышленных организаций. Также кассетные кондиционеры можно применять в жилых домах и квартирах.

Преимуществами кассетной системы считаются:

Высокая эффективность охлаждения за счёт равномерного распределения потоков воздуха.

Высокая производительность, позволяющая быстро устанавливать в помещении нужную температуру.

Конструкция кондиционера делает его практически незаметным, поэтому он не портит дизайн интерьера.

Большой набор полезных функций расширяет возможности эксплуатации кондиционера.

Уровень шума при работе кассетных систем минимальный.

Сводная таблица характеристик кассетных кондиционеров Gree

Наименование параметра Значение параметра Модели Кассетные сплит-системы Производитель Gree Electric Appliances, Inc Страна изготовления Китай Рекомендуемая площадь помещения, кв.м. от 36 до 160 Минимальный уровень шума, Дб 18 Максимальный уровень шума, Дб 40 Используемый хладагент R410A, R32 Расход воздуха, м3/ч от 650 до 2000 Потребляемая мощность, Вт: — при охлаждении — при обогреве

3600 до 16100 4100 до 17200

Мульти сплит-системы

Мульти сплит-системы принципиально устроены практически так, как и обычные сплит-системы. Главное отличие состоит в том, что здесь несколько внутренних блоков подключаются к единственному внешнему. При этом допустимо располагать внутренние блоки в разных помещениях, на разном расстоянии от внешней части. Чтобы справляться с высокой нагрузкой, которую создаёт обслуживание сразу нескольких внутренних блоков, во внешний часто устанавливают несколько компрессоров. Такое оборудование способно обеспечивать поддержание температуры в помещениях суммарной площадью до 160 кв.м.

Мульти сплит чаще всего используют тогда, когда снаружи невозможно поставить более одного внешнего блока. Иногда возможность такой установки есть, но он менее выгодный и более сложный. Тогда вместо нескольких обычных сплит-систем применяют мульти сплит. Количество внутренних блоков, подключаемых к единому внешнему обычно берётся не более пяти. Однако, существуют высокопроизводительные системы, к которым можно подсоединить 7 или даже 9 внутренних систем.

Особым преимуществом мульти сплит является то, что внутренние блоки могут быть разных типов и моделей. Так, например, допустимо одновременно подсоединять обычные настенные системы и напольно-потолочные или даже кассетные.

Ещё одно достоинство мульти сплит — высокая степень энергоэффективности. Система использует значительно меньше электричества, чем соответствующее ей количество типовых сплит-кондиционеров. Мульти сплит стоит значительно дороже обычного кондиционера, но учитывая его экономичность разница с лихвой окупается за 5-6 лет.

Хорошие показатели шума — тоже важное преимущество мульти-сплит систем Gree. Производитель использует для создания кондиционеров самые современные технологии, поэтому в результате удаётся добиться более низкого уровня шума, чем у конкурентов.

Сводная таблица характеристик мульти сплит-систем Gree

Наименование параметра Значение параметра Модели Мульти сплит-системы Производитель Gree Electric Appliances, Inc Страна изготовления Китай Рекомендуемая площадь помещения, кв.м. от 20 до 160 Мощность, Вт: — охлаждение — обогрев

от 2200 до 15500 от 2400 до 17500 Используемый хладагент R410A Потребляемая мощность, Вт: — при охлаждении — при обогреве

от 700 до 5300 от 637 до 4800 Количество подключаемых блоков, шт. до 9 Гарантия до 5 лет

Кондиционеры Gree c Wi-Fi

Теперь под маркой Gree выпускаются современные кондиционеры, оснащённые блоком Wi-Fi. Это даёт возможность использовать для управления такие популярные гаджеты как смартфоны и планшеты. Чтобы с помощью гаджета можно было подключиться к кондиционеру и отдавать ему команды, он должен поддерживать операционную систему Android или iOS. Для работы понадобится установить приложение Gree+.

Функциональные возможности

С помощью смартфона можно управлять кондиционером как с близкого расстояния, при нахождении непосредственно рядом с ним, одной комнате, так и из любой точки планеты, где есть подключение к сети интернет. Если пользователь находится рядом с климатическим аппаратом, то сигнал с его телефона идёт напрямую на блок Wi-Fi кондиционера. Для обеспечения такого типа связи не нужен роутер, не требуется интернет.

Другой вариант, уже с использованием роутера и интернета, позволяет давать команды оборудованию находясь даже вне дома. В этом случае приложение подключается к облаку, к Gree Cloud Platform, которое затем уже пересылает управляющий сигнал через домашний роутер прямо на блок Wi-Fi самого кондиционера.

Преимущества

Возможность задавать режимы работы климатического оборудования, находясь практически в любом месте планеты, делает управление кондиционером очень удобным. Теперь по возвращении домой нет необходимости терпеть жару или холод, ведь можно заранее, находясь ещё далеко от дома дать команду технике она начнёт работать до вашего прихода и сделает атмосферу максимально комфортной, а дом уютным. Подключение к беспроводному блоку кондиционера доступно с любого устройства, куда можно установить фирменное приложение Gree+.

Сводная таблица характеристик кондиционеров Gree с блоком Wi-Fi

Наименование параметра Значение параметра Модели с блоком Wi-Fi Производитель Gree Electric Appliances, Inc Страна изготовления Китай Рекомендуемая площадь помещения, кв.м. 20 Минимальный уровень шума, Дб 22 Максимальный уровень шума, Дб 40 Мощность, Вт: — охлаждение — обогрев

От 2350 до 5200 От 2500 до 5275 Используемый хладагент R410A, R32 Потребляемая мощность, Вт: — при охлаждении — при обогреве

От 680 до 1600 От 650 до 1400

Gree выпускает современное оборудование, отвечающее последнему слову техники. Приобретая кондиционеры Gree, покупатель получает качественные, надёжные аппараты, которые верой и правдой будут служить ему в течение долго времени. Большие функциональные возможности кондиционеров Gree обеспечат удобство их эксплуатации и позволят ежедневно без труда создавать комфортную атмосферу дома, в рабочих комнатах, или в общественных помещениях.